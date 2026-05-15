Зеленский поручил усилить группировку ВСУ на границе с Белоруссией

Москва15 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил усилить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговско-киевском направлении, у границы с Белоруссией.

Поручил нашим силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление написал Зеленский в своем Telegram-канале

Он добавил, что план "реагирования" на данном направлении будет утвержден на заседании ставки.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости подготовки к возможным боевым действиям на территории страны, а также поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.