Москва15 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил усилить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черниговско-киевском направлении, у границы с Белоруссией.
Поручил нашим силам обороны и безопасности усилить соответствующее направлениенаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Он добавил, что план "реагирования" на данном направлении будет утвержден на заседании ставки.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости подготовки к возможным боевым действиям на территории страны, а также поручил оценить готовность вооруженных сил к отражению агрессии.