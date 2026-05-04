На создание круговой обороны городов у ВСУ нет денег и людей, считает эксперт Эксперт Леонков: ВСУ не хватает средств для создания круговой обороны городов

Москва4 мая Вести.У вооруженных сил Украины нет достаточного количества средств и личного состава для создания системы круговой обороны городов. Об этом военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, для организации такого типа обороны только одного города необходимо несколько бригад.

Если мы говорим про оборону городов, то оборонять их нужно большим количеством сил и средств, а вот такого, как говорится, довольствия у украинской армии не наблюдается… Оборонять Харьков, занять круговую оборону – это нужно несколько бригад… И самое главное, на это нужны большие, колоссальные средства … построить такую оборону у них сейчас практически не хватает ни времени, ни денег, ни людей отметил Леонков

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать многоуровневую систему оборонительных сооружений и установить минные поля на границе с Приднестровьем.