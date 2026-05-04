В Польше объяснили, чем может обернуться окончание конфликта на Украине Польская полиция прогнозирует нелегальный ввоз оружия с Украины

Москва4 мая Вести.Возможная контрабанда оружия с территории Украины рассматривается в Польше в качестве реалистичного сценария на ближайшие годы. Об этом заявил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.

Уточняется, что нелегальный трафик может начаться после окончания конфликта на Украине.

На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока сообщил он в беседе с газетой Rzeczpospolita

Представитель полиции добавил, что Польша должна предотвратить попадание этого оружия в Европу. Для решения этой задачи в стране готовят план под кодовым названием Trident. "Проект Trident призван подготовить сотрудников полиции к выявлению подобной контрабанды и ликвидации организованных преступных группировок, занимающихся этой деятельностью", - пояснил Радонь.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили перспективы нахождения войск США в Европе.