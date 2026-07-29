ANSA: итальянская мафия хочет закупить на черном рынке украинские беспилотники ANSA: итальянская мафия ищет на черном рынке БПЛА, используемые на Украине

Москва29 июл Вести.Итальянская мафия хочет приобрести на черном рынке беспилотники, применяющиеся на Украине. Об этом заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучии.

По его словам, полицейские уже обнаружили оружие, которое было доставлено в Италию через Балканы из бывшей Югославии.

Прокурор отметил, что наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к более современному вооружению, которое начало появляться на черном рынке за время конфликта на Украине, передает итальянское информационное агентство ANSA.

Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию… У нас есть сведения о закупках боеприпасов, запускаемых с беспилотников, — оружия, против которого мы не готовы защищаться сказал де Лучия парламентской комиссии по борьбе с мафией

Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранительные органы готовятся к росту незаконного оборота оружия после завершения украинского конфликта. Оружие, которое сейчас используется на Украине, в будущем может оказаться в руках у организованных преступных группировок, добавил он.