Москва29 июн Вести.Украина могла негласно предложить России ограничить зону боевых действий, чтобы сэкономить личный состав ВСУ, однако доверять такой инициативе не стоит. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, подобная инициатива может быть связана с нехваткой военнослужащих в украинской армии, о которой руководство страны не готово говорить публично.

Предложение, которое поступило [от Украины], явно сопряжено с тем, чтобы попытаться обмануть и сделать что-то за счет России. Это делается для того, чтобы стянуть соответствующие силы с других направлений и от подразделений, находящихся на границе сказал Кошкин

Эксперт считает, что таким образом Киев может стремиться сохранить людские резервы и продолжить сопротивление. При этом, по его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в публичном признании кадрового дефицита, поскольку это станет очевидным для общества.

Эксперт также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил о нехватке около 100 тысяч военнослужащих в ВСУ. По оценке Кошкина, украинская армия ежемесячно недобирает около 10 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина предложила ограничить территорию ведения боевых действий четырьмя регионами - ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областями. по словам Путина, предложение Киев выдвинул для переброски сил с других участков.