Москва11 июл Вести.Командование ВСУ приступило к созданию нескольких новых механизированных бригад и органов управления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о формировании четырех отдельных механизированных бригад.

Командование ВСУ создает несколько новых механизированных бригад: 50-ю, 55-ю, 76-ю и 167-ю отдельные механизированные бригады, воссоздает 38-ю отдельную артиллерийскую бригаду, а также создает несколько новых командований сообщил источник

По его данным, новые соединения предполагается разместить в северной части Украины.

Собеседник агентства также заявил, что с высокой долей вероятности на базе создаваемых бригад будет сформирован новый армейский корпус с собственным штабом.

Ранее российские силовики сообщили, что за два года украинские ТЦК мобилизовали порядка 1 миллиона граждан. Ежемесячное число призывников составляет примерно 30 тысяч человек.