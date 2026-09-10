Окруженные в Харьковской области боевики ВСУ несут потери ТАСС: окруженные в Харьковской области подразделения ВСУ несут потери

Москва10 сен Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, несут потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент в районе Ольховатки идут серьезные бои.

Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы "Севера" уничтожают окруженные силы противника сказал он

Ранее информационная служба "Вести" опубликовала карту котла, в котором оказались ВСУ в Харьковской области.

Как сообщало Министерство обороны России 7 сентября, около 1,7 тысячи украинских боевиков находятся в окружении в Харьковской области.