Москва8 сен Вести.Боевики вооруженных сил Украины, которые оказались в окружении под городом Волчанск Харьковской области, могут понести страшные потери. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

Наступление усиливается. И вот этот "волчанский котел" – это действительно, третий котел физический. Обычно мы делали огневые котлы, и они всегда нас выручали. Вот здесь физически котел. И если вот эти 1700 человек, которые там находятся, хотя бы две трети будет уничтожено, а я в этом не сомневаюсь, часть сдастся, часть будет ликвидирована. Мы его с одной стороны поддавливаем, а с другой стороны расширяем, чтобы увеличить зону, которая нами контролируется, и чтобы сложнее было пробиться противнику и пробить какой-то коридор и вывести войска … Потери будут в психологическом даже плане страшные для ВСУ, когда мы завершим успешно эту операцию. Я в этом не сомневаюсь