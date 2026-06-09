Кнутов: ВСУ могут устроить засаду российским военным в Купянске Эксперт Кнутов: ВСУ могут устроить засаду в Купянске

Москва9 июн Вести.ВСУ могут устроить засаду российским подразделениям в Купянске. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, на данный момент можно сказать, что населенный пункт находится в серой зоне.

Из-за того, что появились новые типы дронов - с машинным зрением, с искусственным интеллектом, - "серая зона" расширилась. Если раньше она была 5-10 километров, то теперь может достигать 15, а иногда 20 километров. Мы должны исходить из того, что это [Купянск и окрестности] может быть серой зоной, и где-то на соседней улице от ВС РФ может находиться солдат противника, который полагает, что участок города находится под контролем Украины объяснил он

Кроме того, противник мог отвести подразделения от Купянска, чтобы укрепить другие участки фронта.

Но мы можем допускать и самый худший вариант – это засада. То есть специально дают втянуться, чтобы потом отрезать с помощью коптеров от основных сил и попытаться уничтожить. Вероятность такого сценария, к сожалению, тоже существует допустил он

Ранее сообщалось, что подразделение Вооруженных сил Украины, укомплектованное бывшими заключенными, понесло огромные потери в боях под Купянском.