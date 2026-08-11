Москва11 авг Вести.Купянское направление для Вооруженных сил Украины (ВСУ) – черная дыра. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, под Купянск и в черту города перебрасываются резервы ВСУ, которые пытаются цепляться за заведомо проигрышные позиции.

Сам факт того, что используются в мясных штурмах малые тактические группы, которые лишены провизии, лишены возможности ротации, говорит о том, что абсолютное отсутствие эмпатии у командования тех бригад, которые рулят на данном оперативном направлении ВСУ-шными вот этими потугами … Конечно, купянское направление для них черная дыра. В любом случае скрыть цифры потерь не удается. Поэтому они, конечно, бросают туда таких наемников, о которых никто не будет жалеть на Украине, в частности колумбийцев, бразильцев и все отребье, включая картельное сказал военный эксперт

Также он добавил, что использование наемников для ВСУ очень удобно.

Потому что утилизация наемников способствует неуплате им компенсационных выплат, если они пропали без вести, если они в документах пропали без вести. Мало того, их никто не эвакуирует после того, как они становятся трехсотыми, чтоб не лечить отметил он

Ранее сообщалось, что два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, были уничтожены на купянском направлении.