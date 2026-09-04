Москва4 сен Вести.Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери Благодатного, Василевки и Должанки в Харьковской области попала в волчанский котел, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинские боевики угодили в котел на волчанском направлении, несмотря на то, что сюда отосланы националисты, которые должны были стабилизировать положение. Но освобождение Благодатного, Василевки и Должанки говорит о том, что российские войска взяли в котел очень крупную агломерацию. Российские военнослужащие замкнули горловину этого котла приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило, что российские бойцы освободили Благодатное, Василевку и Должанку в Харьковской области.

При этом украинское командование направило на этот участок фронта боевиков нацбатальона "Азов" (решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена).