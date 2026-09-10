ВС РФ пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области

ВСУ не могут вырваться из окружения в котле в Харьковской области ВС РФ пресекают попытки ВСУ вырваться из окружения в котле в Харьковской области

Москва10 сен Вести.Российские военные пресекли все попытки боевиков Вооруженных сил Украины вырваться из окружения в котле в Харьковской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бойцы группировки ВС РФ "Север" в Харьковской области за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово... Все попытки прорыва из окружения пресечены говорится в сообщении

Ранее информационная служба "Вести" опубликовала карту котла, в который попали украинские боевики в Харьковской области.

7 сентября Минобороны России сообщило, что в Харьковской области в окружении находятся порядка 1,7 тысячи боевиков ВСУ.