Полковник Шкроба: подготовка операции по окружении ВСУ под Харьковом шла неделю

Операция по окружению ВСУ в Харьковской области готовилась неделю Полковник Шкроба: подготовка операции по окружении ВСУ под Харьковом шла неделю

Москва13 сен Вести.Операция по окружению украинских боевиков в Харьковской области готовилась неделю. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

[Готовилась] неделю: организовывалось взаимодействие, определялись подразделения, которые будут выполнять [задачи], просчитывался личный состав, который будет штурмовать, который будет закрепляться рассказал Шкроба

Ранее сообщалось, что боевики 72-й бригады украинской армии предпринимали новые попытки прорваться из окружения в Харьковской области и понесли потери.