Командир Шкроба: в котел под Волчанском попали самые боеспособные части ВСУ

В Харьковской области в котел попали самые боеспособные части ВСУ на направлении Командир Шкроба: в котел под Волчанском попали самые боеспособные части ВСУ

Москва12 сен Вести.В Харьковской области в окружение попали наиболее боеспособные подразделения группировки противника на данном направлении, его ударный кулак. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что в котле заблокированы военнослужащие Отдельной президентской бригады ВСУ и боевики "Азова" (признан в России террористической и запрещена).

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".