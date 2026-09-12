В Харьковской области остаются заблокированными 10 батальонов ВСУ Командир Шкроба: в котле в Харьковской области заблокированы 10 батальонов ВСУ

Москва12 сен Вести.10 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются заблокированными в окружении в Харьковской области. Об этом сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

В начале сентября стало известно, что группировка военных украинских вооруженных сил численностью около 2 тысяч человек оказалась в окружении под Волчанском в Харьковской области.

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".