Площадь котла в Харьковской области составляет более 400 квадратных километров Командир Шкроба: площадь котла в Харьковской области – 400 квадратных километров

Москва12 сен Вести.Площадь окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области составляет более 400 квадратных километров. Об этом сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Ранее ИС "Вести" опубликовала карту котла, в который попали украинские боевики в районе Волчанска Харьковской области.

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".