ВС РФ взяли в кольцо под Волчанском боевиков президентской бригады ВСУ и "Азова" ТАСС: в окружение под Волчанском попали боевики "Азова" и элитной бригады ВСУ

Москва10 сен Вести.В волчанском котле заблокированы военнослужащие Отдельной президентской бригады ВСУ и боевики "Азова" (эта организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Источники в силовых ведомствах указывают на невозможность прорыва окружения силами заблокированных подразделений. Отмечается, что значительная часть личного состава еще не располагает информацией о своем оперативном окружении.

В котле оказались, в том числе военнослужащие президентской бригады ВСУ. Там же и ряд боевиков, включая "Азов". Они заблокированы цитирует заявление российских силовиков ТАСС

Боевики 8 и 9 сентября предприняли несколько попыток покинуть попавшую в окружение территорию, но эти группы были уничтожены. Они пытались пробить брешь в горловине котла, в районе населенного пункта Приколотное. Общая площадь, на которой заблокированы украинские вооруженные формирования, составляет 400 квадратных километров. Среди окруженных на севере Харьковской области украинских формирований есть подразделения дроноводов "Птицы Мадьяра" (укр. "Птахи Мадяра"), которые участвовали в атаке на студенческое общежитие в Старобельске.

В северо-восточной части Харьковской области в окружение попали до двух тысяч украинских военнослужащих. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин. По словам главы российского государства, ликвидация этой группировки позволит расширить зону безопасности у российских границ и отодвинуть линию боевого соприкосновения на 20 километров от границы с Белгородской областью.