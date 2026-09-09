Харьковская ВГА сообщила о разногласиях в ВСУ из-за ситуации в районе Волчанска

В Харьковской ВГА заявили об отказе боевиков участвовать в боях под Волчанском Харьковская ВГА сообщила о разногласиях в ВСУ из-за ситуации в районе Волчанска

Москва9 сен Вести.Подразделение нацгвардии Украины "Хартия" отказалось участвовать в операции по деблокированию украинских сил в районе города Волчанск из-за риска больших потерь. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его утверждению, новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый настаивал на переброске "Хартии" на волчанское направление, однако командование подразделения сослалось на занятость в районе города Купянск.

Драпатый настаивал, чтобы "Хартия" пошла на деблокирование. Ответ пришел не с передовой под Волчанском, а с кабинета: они заняты заявил Лисняк

По его словам, причиной отказа, кроме потерь, стал риск нанести ущерб репутации подразделения.

Перевод со штабного на человеческий простой: лезть в котел, который уже захлопывается, никто из витринных корпусов не хочет. Вот вам и новый конфликт не на карте, а в коридорах генштаба пояснил замглавы Харьковской ВГА

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил ИС "Вести", что украинские боевики могут понести страшные потери под Волчанском. По его словам, сейчас в "котле" находятся около 1,7 тысячи боевиков ВСУ.