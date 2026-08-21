ТАСС: спецназ ВСУ понес потери при попытке спасти наемников у Малой Волчьей

Спецназ Украины пытался эвакуировать наемников у Малой Волчьей и понес потери ТАСС: спецназ ВСУ понес потери при попытке спасти наемников у Малой Волчьей

Москва21 авг Вести.Группы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери при попытке эвакуировать наемников из окружения в районе села Малая Волчья Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что в бою принимали участие украинские националисты, завершившие в июне учебные курсы в центре подготовки ССО в Бердычеве Житомирской области.

Для эвакуации групп иностранных наемников, оказавшихся в окружении в районе села Малая Волчья, противник перебросил на данный участок фронта группы ССО, которые понесли потери отмечается в сообщении

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска потеряли до роты живой силы в ходе боев у села Зеленое в Запорожской области.