Под Харьковом заградотряды ВСУ убили пытавшихся сдаться в плен наемников "Северный ветер": заградотряды ВСУ убили наемников, хотевших сдаться в плен

Москва18 авг Вести.У села Должанка в Харьковской области группа наемников, пытавшихся сдаться в плен, попала под огонь заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Группа наемников собиралась сдаться в плен. Чтобы обозначить свои намерения, они выбросили из укрытия оружие, но тут же оказались под огнем украинских националистов.

Восточнее сельского кладбища села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение, обозначила готовность к сдаче в плен, выбросив оружие из укрытия, однако попала под заградительный огонь украинских националистов говорится в сообщении

Три человека были убиты заградотрядом. Четвертому – безоружному – удалось укрыться в подвале заброшенного дома, который находился под огневым контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

Заградотряды ВСУ действуют по всей линии боевого соприкосновения, что неоднократно подтверждали украинские военнопленные. Так, в ходе боев за Водяное в Харьковской области, об освобождении которого стало известно 12 августа, заградотряды действовали избирательно – давали сбежать бывшим заключенным, но убивали солдат из подразделения обеспечения.

В июле в Сумской области заградотряды убили отступающих военных ВСУ, выпустив по ним беспилотники. В мае в селе Гранов в Харьковской области заградотряды уничтожили сослуживцев из артиллерийских орудий.