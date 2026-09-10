ВСУ предупредили, чем для них обернется попытка деблокировать Волчанский котел Лисняк: попытка ВСУ деблокировать Волчанский котел обернется для них потерями

Москва10 сен Вести.Любая попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать Волчанский котел с внешних рубежей приведет их к новым потерям, заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

В беседе с агентством ТАСС он отметил, что котел опасен для ВСУ, потому что стремительно расходует резервы, которые и так находятся на исходе.

Любая попытка его вскрыть – это новые потери на внешних рубежах. Когда он захлопнется окончательно, Белгородская область получит буфер больше чем на 20 км, удары по Шебекино и приграничью ослабнут поделился Лисняк

Он также добавил, что освобождение 27 населенных пунктов внутри кольца позволит открыть для ВС РФ новые логистические возможности.

Кроме того, Лисняк сообщил, что подразделение нацгвардии Украины "Хартия" отказалось участвовать в операции по деблокированию украинских сил в районе Волчанска. Боевиков пугает риск больших потерь.