Командир Шкроба: Харьковский котел стал самым большим за время спецоперации

Харьковский котел стал самым большим по площади за время СВО Командир Шкроба: Харьковский котел стал самым большим за время спецоперации

Москва12 сен Вести.Харьковский котел, в который попали Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Волчанском, стал самым большим за время спецоперации. Об этом заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Шкроба уточнил, что площадь окружения ВСУ в Харьковской области составляет более 400 квадратных километров. ИС "Вести" публиковала карту котла.

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".