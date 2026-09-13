Москва13 сенВести.Командование Вооруженные сил Украины не ожидало окружения своих боевиков в Харьковской области российскими военными. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба.
Он (враг — прим. ред.) не думал, что мы будем эту операцию проводить. Не думал, скорее всего. Сейчас он уже задумался, но уже позднозаявил Шкроба
Ранее Шкроба сообщил, что площадь окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области составляет более 400 квадратных километров.