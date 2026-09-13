После зачистки котла ВСУ будет сложнее бить по приграничным районам РФ Полковник Шкроба: после зачистки котла ВСУ будет сложнее бить по приграничью РФ

Москва13 сен Вести.После успешной зачистки харьковского котла боевикам ВСУ будет значительно сложнее наносить удары по гражданской инфраструктуре приграничных регионов России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир 71-й Гвардейской МСД группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба.

Значительно снизится… в приграничных населенных пунктах нанесение огневого поражения по гражданской инфраструктуре, люди свободнее начнут перемещаться на автомобилях. В основном-то бьют по беззащитным гражданским. Военных не находят, бьют по гражданским, и страдает гражданское население, которое находится в основном в Шебекинском районе, ну, в Белгородской области. Конечно, им станет безопаснее намного, потому что сама зона пролета, она увеличится, там, более 50 км. Будет проблематично это сделать сказал военный

Ранее Шкроба заявил, что российские военнослужащие одновременно отдаляют противника от границ котла в Харьковской области и сужают его, не оставляя окруженным подразделениям ВСУ выбора.