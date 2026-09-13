ВС РФ продолжают освобождение 4 населенных пунктов в районе харьковского котла Полковник Шкроба: в районе котла под Харьковом освобождают 4 населенных пункта

Москва13 сен Вести.Российские войска продолжают освобождение четырех населенных пунктов в районе окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Всего до конца месяца в этом районе осталось освободить 26 населенных пунктов, уточнил он.

В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили два населенных пункта: Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще четырех населенных пунктов — это Приколотное, Гогино, Ольховатка, Малая Волчья… Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на волчанском направлении – 8, на валуйковском – 18 сообщил полковник

Также он заявил, что российские военнослужащие одновременно отдаляют противника от границ котла в Харьковской области и сужают его, не оставляя окруженным подразделениям ВСУ выбора.