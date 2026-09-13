МО: ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из котла в районах Слизнево и Гогино

Попытки ВСУ вырваться из котла в районах Слизнево и Гогино пресечены МО: ВС РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из котла в районах Слизнево и Гогино

Москва13 сен Вести.Вооруженные силы России пресекли попытки подразделений украинской армии вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации ведомства, российская армия в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля.

Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области говорится в сводке

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике подразделений украинских войск внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузово в Харьковской области.