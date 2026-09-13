ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ у Бударок, Бузово и Малой Волчьей

ВС РФ нанесли поражение ВСУ внутри котла в Харьковской области ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ у Бударок, Бузово и Малой Волчьей

Москва13 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике подразделений украинских войск внутри котла в районах трех населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации ведомства, речь идет о населенных пунктах Малая Волчья, Бударки и Бузово.

Ранее стало известно, что боевики "Русского добровольческого корпуса"(РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) не смогли прорвать окружение армии России под Волчанском в Харьковской области.

Котел, в который попали украинские боевики в Харьковской области, стал самым большим за время специальной военной операции.