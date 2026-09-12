ТАСС: находящиеся в волчанском котле ВСУ распались на разрозненные банды

ВСУ лишились командования в волчанском котле в Харьковской области ТАСС: находящиеся в волчанском котле ВСУ распались на разрозненные банды

Москва12 сен Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины, которые оказались в волчанском котле в Харьковской области, к настоящему моменту распались на разрозненные банды. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские боевики лишились управления между командирским составом и пехотой в этом котле.

Потеря единого управления превратила украинских военных в "разрозненные банды" сказал он

Представитель российских силовых структур назвал маловероятным налаживание взаимодействия ВСУ в сложившейся ситуации.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска пресекли две попытки украинских штурмовиков вырваться из волчанского котла.

Котел, в который попали военные ВСУ под Волчанском, стал самым большим за время специальной военной операции. Его площадь составляет более 400 квадратных километров.