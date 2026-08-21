Москва21 авг Вести.Армия России продолжает продвигаться вперед и освобождает большое количество населенных пунктов на подступах к главным узлам обороны противника. Об этом рассказал военкор Владимир Разин в интервью ИС "Вести".

Тенденция большого количества освобожденных пунктов сохраняется уже не первую неделю в зоне проведения специальной военной операции. Эта тенденция следует из того, что мы подходим к основным узлам обороны, таким городам, как Краматорск, Славянск, Доброполье сказал военкор

Несмотря на показные заявления украинской стороны о желании сломить российскую армию, ВС РФ развивает успех на всех направлениях фронта, добавил Разин.

Остановить нашу армию лишь с помощью большого количества беспилотников, на что был сделан акцент со стороны противника, все равно не получается. Мы находим так или иначе те решения, которые помогают нам продвигаться вперед подчеркнул военкор

На этой неделе российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Неделей ранее - восемь.