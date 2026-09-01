Москва1 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) ежедневно придвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент Владимир Разин.

Основные направления, где активно продвигаются российские войска - Донецкая Народная Республика (ДНР) и Запорожская область, отметил журналист.

Каждый день с нашей стороны продвижение продолжается, абсолютно на всех направлениях. Основные направления — это Донецкая Народная Республика, это Запорожская область, и каждый день все ближе приближаемся мы к Славянску и Краматорску. Бои идут в районе Николаевки, это господствующая высота. Там над Славянском и Славянская ТЭС находится в этом районе, к которой также мы приближаемся, а это очень важный узел обороны противника отметил Разин

Военкор сообщил, что киевский режим задействует все возможные ресурсы, чтобы сдержать наступление ВС РФ, однако продвижение все равно идет.

Поэтому противник действительно задействует все ресурсы для того, чтобы попытаться нас сдержать и в том числе человеческие, собирая каждый день на улицах по всей Украине. Но мы видим, что наши штурмовые подразделения и с этим справляются, и двигаются каждый день вперед добавил он

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными населенных пунктов Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области.