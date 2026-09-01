Российские войска с начала года взяли под контроль около 200 населенных пунктов

ВС РФ с начала года освободили порядка 200 населенных пунктов в зоне СВО Российские войска с начала года взяли под контроль около 200 населенных пунктов

Москва1 сен Вести.С января по август 2026 года российские войска установили контроль как минимум над 199 населенными пунктами в зоне специальной военной операции (СВО).

Такие подсчеты представило РИА Новости на основе сводок Министерства обороны РФ.

По данным агентства, 65 населенных пунктов находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР), 53 — в Харьковской области, 40 — в Запорожской, 30 — в Сумской и 11 — в Днепропетровской области.

За летние месяцы Минобороны России сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) России не менее 91 населенного пункта. Наиболее результативным месяцем стал август, когда ведомство заявило о взятии 39 населенных пунктов, включая 15 в ДНР и по девять в Харьковской и Запорожской областях.

В июле российская сторона сообщала о взятии 32 населенных пунктов, в феврале — 24, а в январе и марте — по 23.

Накануне МО РФ показало кадры освобождения села Великий Прикол в Сумской области.