МО РФ показало кадры освобождения села Великий Прикол в Сумской области Минобороны РФ показало кадры освобождения села Великий Прикол в Сумской области

Москва30 авг Вести.Минобороны России показало кадры взятия под контроль села Великий Прикол в Сумской области. Военное ведомство опубликовало видеоролики, снятые камерами беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве уточнили, что населенный пункт освободили подразделения 15-го отдельного танкового полка группировки войск "Север".

В селе Великий Прикол и его окрестностях украинские националисты размещали свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БпЛА. Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности вдоль Российской границы уточнили в военном ведомстве

Ранее российская армия также освободила в Сумской области населенный пункт Садки. Военнослужащие "Северной" группы войск заходили в село под прикрытием беспилотников и артиллерии.