Минобороны России показало кадры освобождения Садков в Сумской области МО РФ продемонстрировало кадры освобождения Садков в Сумской области

Москва30 авг Вести.Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений группы войск "Север" в ходе освобождения населенного пункта Садки в Сумской области.

На кадрах продемонстрирована работа артиллерии, ракетных войск, а также кадры, снятые с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ходе боев штурмовые группы под прикрытием огня артиллерии и ударных БпС зашли и закрепились в населенный пункт. Выдавив украинских националистов за пределы населенного пункта, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории говорится в сообщении

Уточняется, что киевский режим использовал окрестности села Садки для размещения расчетов противовоздушной обороны, артиллерийских установок, а также пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Также ранее сообщалось, что в Сумской области подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Великий Прикол.