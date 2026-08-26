Москва26 авгВести.Видео из взятого под контроль населенного пункта Писаревка в Сумской области и кадры боев за село продемонстрировало российское министерство обороны. Ранее об освобождении сумской Писаревки и Неженки в Запорожской области военное ведомство сообщило в ежедневной сводке о событиях в зоне СВО.
Военнослужащие подразделений 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской областиговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что в ходе ожесточенных боев под прикрытием огня артиллерии и ударных БПЛА штурмовые группы зашли и закрепились в населенном пункте.
По данным Минобороны, в селе Писаревка и его окрестностях украинские националисты размещали свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА.
Взятие под контроль данного населенного пункта способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы.
Ранее отмечалось, что армия России за сутки освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях.