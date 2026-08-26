Москва26 авг Вести.Освобождение населенного пункта Писаревка в Сумской области позволяет российским войскам выровнять линии боевого соприкосновения на данном участке фронта. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Максим Казанин.

Он отметил, что таким образом подразделения ВС РФ не дают противнику возможностей для нанесения ответных ударов во фланг по собственным продвигающимся силам.

Освобождение данного населенного пункта позволяет выровнять линию боевого соприкосновения, не создавая для противника возможностей ответных ударов во фланг нашим продвигающимся силам. Перед нашими подразделениями располагается достаточно крупный населенный пункт Хотень. Его взятие – это первоочередная задача для наших подразделений, но при всем при этом не следует резко отрываться для того, чтобы не получить глубокий удар во фланг либо охват со стороны противника рассказал эксперт

В среду, 26 августа, Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Сумской и Запорожской областях: Писаревка и Неженка соответственно.