Военэксперт Ераносян: ВС РФ осталось не более 9 км, чтобы дойти до Сум

Армии России осталось менее 9 километров до Сум, заявил военэксперт Военэксперт Ераносян: ВС РФ осталось не более 9 км, чтобы дойти до Сум

Москва26 авг Вести.Российским войскам осталось не более девяти километров, чтобы дойти до регионального центра Сумской области на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Он уточнил, что освобождение населенного пункта Писаревки помогло сократить расстояние до областного центра.

До Сум, собственно, которые ВСУ превратили в рубеж обороны… остается не более девяти километров. Писаревка – это один из ключевых населенных пунктов, где противник использовал жилую застройку для того, чтобы там были размещены операторы дронов. И, безусловно, тот факт, что всушники зачищены в этом населенном пункте, и [факт] выхода наших в лесную зону говорят о возможностях накопления и… удобного продвижения к Сумам уже непосредственно через лесную зону рассказал эксперт

В среду, 26 августа, Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Сумской и Запорожской областях: Писаревка и Неженка соответственно.