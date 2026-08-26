Эксперт: на сумском направлении в ближайшее время ожидается подход резервов ВСУ

Военный эксперт спрогнозировал подход резервов ВСУ на сумском направлении Эксперт: на сумском направлении в ближайшее время ожидается подход резервов ВСУ

Москва26 авг Вести.После освобождения населенного пункта Писаревка в Сумской области ожидается подход резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Максим Казанин.

По его словам, ВСУ попытаются усилить и перебросить на сумское направление дополнительную технику, артиллерию, а также африканских наемников.

Мы со своей стороны ожидаем в ближайшее время подход резервов со стороны ВСУ. Попытаются перебросить некоторые силы … на данное направление, попытаются перебросить дополнительную технику, артиллерию для того, чтобы сдержать наш наступательный прорыв. Мы подразумеваем под резервами отряды наемников, причем, скорее всего, это будут наемники из стран Африки, … может быть, еще кого-то выдернут с полигонов недавно мобилизованных отметил Казанин

Ранее сообщалось, что командование ВСУ направило в Харьков подразделения 33-го отдельного штурмового полка, в составе которого находится большое число иностранных наемников.