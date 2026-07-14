Москва14 июл Вести.После завершения зачистки Константиновки штурмовые группы ВС РФ выйдут к окрестностям Дружковки. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился военный эксперт Андрей Союстов.

Он добавил, что после этого будет выход ВС РФ с юга к Краматорску, где развернутся финальные бои за ДНР.

Ситуация в Дружковке не удивляет, именно так она и должна выглядеть в парадигме тех событий, которые разворачиваются на украинском ТВД [театре военных действий] и конкретно на южном фланге Славянско-Краматорской агломерации. И я так думаю, что в не столь уж далеком будущем мы увидим, как российские штурмовые группы, преодолев расстояние от Константиновки, где будет окончательно закончена зачистка и выловлены в подвалах все оставшиеся прячущиеся ВСУшники, выйдут на окрестности Дружковки. И после этого, освободив Дружковку, с юга выйдут к Краматорску, где и развернется финальный акт драмы под названием ВСУ на территории ДНР рассказал Союстов

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают к Дружковке свои элитные части. К населенному пункту уже прибыли части специального назначения Украины.