МО РФ показало видео освобождения Храповщины в Сумской области Минобороны РФ показало кадры освобождения Храповщины в Сумской области

Москва29 авг Вести.Министерство обороны Российской Федерации распространило кадры боевой работы бойцов группы войск "Север", которые накануне освободили населенный пункт Храповщина в Сумской области.

В военном ведомстве уточнили, что штурм на себя взяли военнослужащие 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

В ходе ожесточенных боев военнослужащие группировки войск "Север" выбили из села украинских националистов из состава механизированной бригады ВСУ, уничтожив мобильные пункты управления с техникой связи и координации говорится в сообщении

Взятие контроля над Храповщиной способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы, пояснили в Минобороны РФ.

Ранее в военном ведомстве подсчитали, что за минувшую неделю подразделения ВС РФ освободили семь населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.