Москва5 октВести.Российские войска освободили на прошлой неделе 14 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
Таким образом, с 28 сентября по 4 октября под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли 14 населенных пунктов.
Наибольшее количество населенных пунктов (восемь) освобождено в Харьковской области.
Кроме того, под контроль российской армии перешли Малая Рыбица, Уланово и Толстодубово в Сумской области, Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Егоровка в Запорожской области.