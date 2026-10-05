Российские войска освободили за неделю 14 населенных пунктов в зоне СВО

ВС России освободили на прошлой неделе 14 населенных пунктов в зоне СВО Российские войска освободили за неделю 14 населенных пунктов в зоне СВО

Москва5 окт Вести.Российские войска освободили на прошлой неделе 14 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Таким образом, с 28 сентября по 4 октября под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли 14 населенных пунктов​​​.

Наибольшее количество населенных пунктов (восемь) освобождено в Харьковской области.

Кроме того, под контроль российской армии перешли Малая Рыбица, Уланово и Толстодубово в Сумской области, Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Егоровка в Запорожской области.