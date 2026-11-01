ТАСС: с начала осени ВС России освободили в зоне СВО 91 населенный пункт

Стало известно количество населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала осени ТАСС: с начала осени ВС России освободили в зоне СВО 91 населенный пункт

Москва1 ноя Вести.Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) с начала сентября по конец октября освободили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 91 населенный пункт.

Такую статистику приводит ТАСС, основываясь на информации Минобороны РФ.

В материале уточняется, что в течение сентября российские военные освободили 52 населенных пункта, за октябрь — 39.

По информации оборонного ведомства, на которую ссылается агентство, в октябре военнослужащие группировки войск (ГрВ) "Север" освободили 19 населенных пунктов, "Восток" — 9, ГрВ "Центр" — 6, "Запад" и "Днепр" — по 2, ГрВ "Южная" — 1.

Почти половина освобожденных в октябре населенных пунктов — 18 — пришлась на Харьковскую область.

31 октября член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в комментарии для "Соловьёв Live" рассказал о продвижении подразделений ВС РФ по всей линии фронта.