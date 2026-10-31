Эксперт заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта Эксперт Гагин: российские войска идут вперед по всей линии фронта

Москва31 окт Вести.ВС РФ продвигается по всей линии фронта, не сбавляя темп. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По всей линии боевого соприкосновения мы идем вперед, не сбавляя темп. Мы регулярно освобождаем новые населенные пункты, наносим серьезные удары с помощью ВКС и беспилотных систем по тылам противника отметил он

На этой неделе наша армия нанесла два массированных и девять групповых ударов: поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты инфраструктуры; выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов; поражены 11 сухогрузов и контейнеровоз, используемые в интересах ВСУ.

На прошлой неделе ВС РФ освободили 13 населенных пунктов в зоне проведения СВО.