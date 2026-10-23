Москва23 октВести.Армия России за неделю нанесла 3 массированных и 11 групповых ударов, поразив объекты, использовавшиеся ВСУ и в их интересах, информировали в МО РФ.
В ведомстве перечислили, что в результате российских ударов были поражены украинские военно-промышленные предприятия, логистические центры, энергетические и транспортные объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Кроме того, ВС РФ ударили по местам производства, сборки и хранения украинских БПЛА средней и большой дальности, складам с военно-техническим имуществом, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Российские военные также вывели из строя украинской портовые объекты, где принимали, хранили и распределяли грузы военного назначения.