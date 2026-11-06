ВС РФ за неделю нанесли массированный и 11 групповых ударов по объектам ВСУ

Армия РФ за неделю нанесла массированный и 11 групповых ударов по объектам ВСУ ВС РФ за неделю нанесли массированный и 11 групповых ударов по объектам ВСУ

Москва6 ноя Вести.Вооруженные силы России с 31 октября по 6 ноября нанесли массированный и 11 групповых ударов по связанным с украинской армией объектам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в результате ударов российские войска нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, логистическим центрам, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими боевиками.

Кроме того, ВС РФ поразили цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов, беспилотников и склады боеприпасов.

Армия России также ударила по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в городе Белая Церковь Киевской области.