Российские военные поразили аккумуляторный парк под Киевом Минобороны: ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии под Киевом

Москва6 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что объект использовался для обеспечения электроэнергией предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В результате ударов в Киевской области в населенном пункте Белая Церковь поражен аккумуляторный парк хранения энергии, который обеспечивал электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины говорится в сообщении

Удар был нанесен беспилотниками в течение ночи в рамках атак на энергетическую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в ведомстве.

Накануне ВС РФ также поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ. Кроме того, удар нанесли по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов.