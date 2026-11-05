Армия России поразила объекты энергетики и транспорта ВСУ ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ

Москва5 ноя Вести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение объектам энергетики и транспорта, используемым украинской армией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились среди прочего оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

Нанесено поражение объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов говорится в сводке ведомства

Кроме того, российские войска ударили по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и дронов противника. Также поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Согласно данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины в течение суток в зоне специальной военной операции составили 1170 военнослужащих.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Днепропетровской области.