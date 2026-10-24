ВС РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры на Украине МО: армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины, используемым ВСУ

Москва24 окт Вести.Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в ежедневной сводке о ходе спецоперации сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, поражение нанесено местам хранения и запуска беспилотников противника дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах Украины.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Общие потери украинских вооруженных сил в зоне СВО за прошедшие сутки составили порядка 1190 военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили шедшее в порт Одессы с грузом для ВСУ судно.