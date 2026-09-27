Москва27 сен Вести.Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, поражение нанесено цехам производства беспилотников противника и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

По данным МО РФ, в течение прошедших суток украинская армия потеряла в зоне проведения СВО порядка 1515 боевиков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Хрипуны в Харьковской области.