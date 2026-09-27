МО РФ сообщило о взятии под контроль села Хрипуны в Харьковской области

Российские войска установили контроль над Хрипунами в Харьковской области МО РФ сообщило о взятии под контроль села Хрипуны в Харьковской области

Москва27 сен Вести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Населенный пункт был освобожден подразделениями Северной группировки российских войск.

В результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны Харьковской области говорится в сообщении

Отмечается, что группировка "Север" продолжила сжимать кольцо окружения украинских боевиков на северо-востоке региона и расширять внешнюю зону контроля.

В пятницу Минобороны отчиталось о переходе 13 населенных пунктов под контроль ВС РФ в течение недели. Наибольшее число сел было освобождено в Харьковской области.