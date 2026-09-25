Москва25 сенВести.Вооруженные силы России в течение недели освободили 13 населенных пунктов в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число поселков было освобождено в Харьковской области усилиями группировки "Север". В их числе Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.
В ДНР российские солдаты подразделений "Центр" заняли Марьевку, Гулево и Доброполье (Малое).
Подразделения "Востока" ВС РФ очистили от украинских боевиков населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области.
Ранее российская армия нанесла удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и другим объектам, используемым в интересах ВСУ.