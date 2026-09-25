Минобороны: за неделю ВС РФ освободили от боевиков ВСУ 13 населенных пунктов

В Минобороны сообщили об освобождении 13 населенных пунктов в ходе СВО Минобороны: за неделю ВС РФ освободили от боевиков ВСУ 13 населенных пунктов

Москва25 сен Вести.Вооруженные силы России в течение недели освободили 13 населенных пунктов в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число поселков было освобождено в Харьковской области усилиями группировки "Север". В их числе Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.

В ДНР российские солдаты подразделений "Центр" заняли Марьевку, Гулево и Доброполье (Малое).

Подразделения "Востока" ВС РФ очистили от украинских боевиков населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина Запорожской области.

Ранее российская армия нанесла удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и другим объектам, используемым в интересах ВСУ.